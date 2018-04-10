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رياضة

محافظ مطروح يحفز لاعبي الرجاء من أجل البقاء في الدوري الممتاز

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:29 م
صدى البلد
محمد سمير
أعلن علاء أبو زيد محافظ مطروح عن دعمه لنادى الرجاء المطروحى من خلال رصد 5 ملايين جنيه مكافأة للفريق حال البقاء بالدورى الممتاز.

وأشاد محافظ مطروح على هامش احتفالية أهالي مدينة الضبعة باختيار الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية بالحاج سعد أبو صندوق رئيس الرجاء أنه يبذل كل جهوده لدعم ممثل مطروح فى الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق المطروحى مع مصر المقاصة فى الجولة الـ31 من بطولة الدورى المصرى الممتاز التي تقام يوم 13 أبريل المقبل.

يحتل الفريق المطروحى الترتيب الـ17 من جدول الدورى برصيد 25 نقطة؛ ويقع ضمن الفرق المرشحة للهبوط من الدورى.

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