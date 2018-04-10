ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

افتتاح معرض للتراث العماني بجامعة بنها

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:15 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث معرض للتراث العماني تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة وبحضور مني بنت موسى الزدجالية الملحقة الثقافية بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة والدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة.

وخلال المعرض أشار أبو العينين إلى أن المعرض يهدف إلى تعريف الطلاب بالثقافة العمانية والتراث العماني، حيث إن السلطنة تنفرد بتراث حضاري وتاريخي عريق يزخر بثقافة متأصلة وموروثات أصيلة تعكس مدى ارتباط الإنسان العماني ببيئته ومجتمعة.

وأضاف أن سلطنة عمان من الدول المحافظة على تراثها وعراقتها التي عرفت على مر السنين بالجمال والأصالة والفن، مشيرا إلى أن المعرض أقامه نادي طلبة سلطنة عمان بالتعاون مع الملحقية الثقافية بالقاهرة.

يأتي ذلك من خلال حرص جامعة بنها علي تقوية العلاقات مع الملحقيات الثقافية للدول العربية ومنسوبيها من الطلاب الوافدين من كافة الدول العربية من طلاب الدراسات العليا أو الطلاب المرحلة الجامعية الأولي.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يصل إلى مانشستر برفقة لاعبي ليفربول قبل المواجهة المرتقبة

الزمالك يفاوض أربعة "أجانب سوبر" لتعويض صفقة القرن

«راية القابضة» تعلن تصنيع أول توك توك مصرى باستثمارات 100 مليون جنيه.. فيديو وصور

صحيفة: قاعدة عسكرية سعودية على الحدود القطرية

يوميات النجوم على مواقع التواصل.. نجم كويتى يكشف حقيقة ارتباطه بـ ياسمين صبري.. يسرا تغني للهضبة في كواليس "بني سويف".. ومي كساب تهاجم منتقدي زوجها أوكا.. فيديو

ولي العهد السعودي يتهم إيران بصرف 150 مليار دولار لدعم الإرهاب.. فيديو

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

المدير الفني لمصر المقاصة يوجه نصيحة لـ «إيهاب جلال»

قرقاش: الإمارات جزء من محور وسطي ضلعاه مصر والسعودية

رئيس الزمالك يتعهد بإنهاء صفقة لاعب النصر

محمد بن سلمان: حذرنا من انتقال الإرهاب إلى دول الساحل.. فيديو

متهم في قضية "الأعضاء البشرية" يصرخ داخل قفص الاتهام ويتهم الدفاع بابتزازه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء.. صور‎

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة.. صور

فيديو

شادى ألفونس: «فوق السحاب» يحلق بروح المسلسلات الأجنبية.. فيديو
الشباب والرياضة: مبادرة «وطني إنساني» تسعى إلى حصر حقيقي لسكان المقابر.. فيديو
ولي العهد السعودي يتهم إيران بصرف 150 مليار دولار لدعم الإرهاب.. فيديو
وادي دجلة ينهي التعاقد مع محمد عبد المنصف بالتراضي .. فيديو
عماد متعب يرفض الاعتزال ويمنح الأهلي فرصة لتجديد تعاقده.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟