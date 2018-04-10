افتتاح معرض للتراث العماني بجامعة بنها

افتتح الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث معرض للتراث العماني تحت رعاية الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة وبحضور مني بنت موسى الزدجالية الملحقة الثقافية بسفارة سلطنة عمان بالقاهرة والدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة.



وخلال المعرض أشار أبو العينين إلى أن المعرض يهدف إلى تعريف الطلاب بالثقافة العمانية والتراث العماني، حيث إن السلطنة تنفرد بتراث حضاري وتاريخي عريق يزخر بثقافة متأصلة وموروثات أصيلة تعكس مدى ارتباط الإنسان العماني ببيئته ومجتمعة.



وأضاف أن سلطنة عمان من الدول المحافظة على تراثها وعراقتها التي عرفت على مر السنين بالجمال والأصالة والفن، مشيرا إلى أن المعرض أقامه نادي طلبة سلطنة عمان بالتعاون مع الملحقية الثقافية بالقاهرة.



يأتي ذلك من خلال حرص جامعة بنها علي تقوية العلاقات مع الملحقيات الثقافية للدول العربية ومنسوبيها من الطلاب الوافدين من كافة الدول العربية من طلاب الدراسات العليا أو الطلاب المرحلة الجامعية الأولي.

