عماد متعب يرفض الاعتزال ويمنح الأهلي فرصة لتجديد تعاقده.. فيديو

قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن عماد متعب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار لنادي التعاون السعودي، منح النادي الأهلي مهلة 10 أيام لتجديد التعاقد معه.



وأشار عبد الجواد خلال تصريحاته في برنامج المدرج، المذاع على فضائية دي ام سي سبورتس، إلى أن متعب ينتظر قرار الأهلي بتجديد التعاقد معه، وإلا فإنه سينضم لنادي الزمالك، نظرًا لرغبة القلعة البيضاء في ضمه.



ولفت عبد الجواد إلى أنه لا يوجد قرار من الأهلي حتى الآن بخصوص اللاعب، الذي ما زالت رغبته الأولى اللعب وعدم الاعتزال.

