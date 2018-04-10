مرصد الأزهر: محاكمة مراهق جند طفل للقيام بعملية إرهابية في ألمانيا

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، عن محاكمة شاب مراهق يُدعى "لورنس ك." وهو في التاسعة عشر من عمره لإغرائه صبيًا ألمانيًا لتنفيذ هجوم بأحد أسواق عيد الميلاد في مدينة "لودفيجزهافن" الألمانية، والذي كان قد تم إحباطه في آخر عام 2016.



وقال المرصد، فى تقرير له، إن هذه المحاكمة تأتى تأكيدًا لتقارير مرصد الأزهر والتى أعلن فيها عن اتجاه تنظيم داعش الإرهابي إلى الشباب والمراهقين عديمي الخبرة وقليلي المعرفة الدينية والباحثين عن بطولة مزيفة لتجنيدهم، وهذه المرة يت وقد تم استدعاء الصبي ذو الثالثة عشر من عمره في اليوم الثالث من محاكمة الشاب "لورنس ك." للشهادة، فقال إنه كان قد تعرف عليه على موقع فيسبوك، حيث حاول المتهم استقطابه للتطرف وعرفه على أحد الدعاة – المعروفين بدعاة الكراهية- ويدعى "ميرساد أو." وهو محكوم عليه بالسجن لمدة عشرين عاما–.



واستمع الصبي لخطب هذا الداعية المتوفرة على شبكة الانترنت قائلا: "تعلمت منه كل شيء ". وقد حاول "لورنس" (19 عاما) إقناع الصبي (13 عاما) بأن قتال "الكفار" من أعظم الواجبات.



تبين بعد أن لورنس كان على علاقة مباشرة بأحد أعضاء تنظيم داعش، وقد كان هذا أحد أسباب إعجاب الصبي به. وجهت إليه تهمة تحريض صبي في الثانية عشر (وقتها) على تنفيذ عملية إرهابية بتفجير قنبلة من المسامير في سوق عيد الميلاد بمدينة "لودفيجز هافن"، والتي أحبطت في نوفمبر عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك كان لـ "لورنس ك." خططه الإرهابية التي كان ينوي القيام بها. أما عن أسرة لورنس فقد كانوا في حالة صدمة بسبب خبر تطرف ابنهم.



وحذر مرصد الأزهر فيما قبل من ظاهرة استقطاب الشباب والمراهقين من على شبكات التواصل الاجتماعي، ويؤكد مرصد الأزهر تحذيره من هذه الظاهرة، وضرورة مراقبة الأسر لأطفالهم، فاستقطاب الأطفال لم يعد أمرًا غريب في وقت يتم فيه دفع الشباب والمراهقين للانتحار من خلال لعبة الكترونية، أو من خلال أحد المنتديات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصبح التحكم بالسلوك النفسي للمراهقين من خلال الإنترنت أمرًا بسيطًا، ويمكن أن يدفعونهم لأشياء أكثر خطورة على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم، ولذا فعلى الأسرة والمدرسة مراقبة هؤلاء ودمجهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية وتوجيههم التوجيه الصحيح، حتى لا يتأثر هؤلاء الأطفال والمراهقين بمثل هذه الأفكار، وذلك لأن قلب الطفل وعقله قابل لكل فكر أو لكل نقش على حد قول الإمام أبي حامد الغزالي في كلامه عن تربية الأطفال.



