اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها في شرم الشيخ

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الاول الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، وتستمر أعماله على مدى أربعة أيام، يناقش خلالها عدد من الأبحاث العلمية في مجالات العلوم الرياضية.
صرح بذلك الدكتور حسين دري أباظة عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وأضاف أن جامعة بنها تبعث رسالة سلام للعالم من خلال عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة السلام.
وأضاف أن المؤتمر يشارك في أعماله أكثر من 300 من أساتذة وخبراء التربية الرياضية من مصر والمنطقة العربية والعالم، ويناقش علي مدي جلساته أحدث ما توصل إليه العلماء في مجالات العلوم الرياضية والعلوم المتعلقة بالرياضات المختلفة.
من جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس الجامعة، على أهمية عقد هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ باعتباره رسالة سلام إلي العالم خاصة بعد أن حققت مصر نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، وحققت استقرارًا أمنيًا ضخمًا بدليل وجود هذا العدد الكبير من ضيوف المؤتمر من مختلف الدول العربية والأجنبية.