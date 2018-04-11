اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها في شرم الشيخ

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الاول الذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، وتستمر أعماله على مدى أربعة أيام، يناقش خلالها عدد من الأبحاث العلمية في مجالات العلوم الرياضية.





صرح بذلك الدكتور حسين دري أباظة عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وأضاف أن جامعة بنها تبعث رسالة سلام للعالم من خلال عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة السلام.





وأضاف أن المؤتمر يشارك في أعماله أكثر من 300 من أساتذة وخبراء التربية الرياضية من مصر والمنطقة العربية والعالم، ويناقش علي مدي جلساته أحدث ما توصل إليه العلماء في مجالات العلوم الرياضية والعلوم المتعلقة بالرياضات المختلفة.



