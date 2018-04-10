محافظ أسوان يستقبل وفد السفارة الصينية.. صور

استقبل اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان وفد السفارة الصينية برئاسة سو لي مستشارة الشئون القنصلية بالسفارة .



وأعرب المحافظ عن ترحيب أسوان الدائم بالسياحة الصينية والتى شهدت خلال العامين الماضين طفرة كبيرة بجانب مشاركة الجانب الصيني فى الاحتفاليات والمهرجانات المختلفة، وكان آخرها فعاليات مهرجان تعامد الشمس على معبدى رمسيس الثانى فى 21 و 22 فبراير الماضي، بالإضافة إلى تنامي حجم الاستثمارات الصينية، والتى كان آخرها المشاركة فى التحالف الدولى لإنشاء 3 محطات بالمدينة الشمسية ببنبان.



ولفت إلى أن المحافظة ترحب دائمًا بالسياحة الصينية، حيث تعتبر الصين من أهم الدول المصدرة للسياحة العالمية إلى مصر وخاصة أسوان والأقصر، ولذا فإنه شخصيًا يهتم بالاستماع إلى أى تعليقات أو مقترحات أو أفكار جديدة تساهم فى زيادة معدلات السياحة الصينية سواء فى الشق الخاص بتأمين السياح أو الشق الخاص بتقديم التسهيلات للسائحين، بجانب توفير الخدمات السياحية بجودة عالية مع رفع كفاءة المواقع والمزارات السياحية.



وأكد اللواء مجدى حجازى أن تنفيذ هذه المقترحات يقع الجزء الأكبر منها على الهيئة العامة لتنشيط السياحة فى حين أن هناك الجزء الآخر الذي ستسعى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة ومنه على سبيل المثال إقامة استراحات تتوافر فيها الخدمات السياحية على طريق أسوان/ أبو سمبل لتسهيل رحلة السائحين بالشكل المطلوب.