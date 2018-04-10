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الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات و7 سفن حربية إلى البحر المتوسط

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:23 م
حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية
شريف سيد
أعلنت البحرية الأمريكية، عن إرسال حاملة طائرات و7 سفن حربية إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك بالتزامن مع تهديدات واشنطن باللجوء إلى الخيار العسكري ردًا على هجوم كيميائي ضد مدنيين في مدينة دوما السورية.

وأضاف بيان البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو أس أس هاري إس ترومان"، والسفن الحربية المرافقة، ستبحر غدًا الأربعاء، انطلاقًا من ميناء "نورفولك" بولاية فرجينيا (شرق)، وعلى متنها 6 آلاف و500 عسكري، وطائرات حربية، لم يحدد عددها، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

ولم يكشف البيان عن وجهة السفن على وجه الدقة، إلا أنه يتوقع التحاقها بالأسطول الأمريكي السادس، ومقره قبالة مدينة نابولي الإيطالية (جنوب شرق)، أو أحد نقاط انتشاره، قبالة جزيرة قبرص، ولفتت البحرية إلى أن الفرقاطة الألمانية "إف جي إس هيسن" سترافق السفن الأمريكية أيضًا.

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