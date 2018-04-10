حسام غالي يتسبب في أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن هناك أزمة في الوقت الحالي بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الكابيتانو "حسام غالي" .



وأضاف عبد الجواد خلال تصريحاته على برنامج المدرج، المذاع على فضائية دي ام سي سبورت أن إدارة النادي الأهلي خاطبت اتحاد الكرة لعدم إدراج أي مباريات في الدوري أو الكأس للفريق خلال الفترة من 5 مايو إلى 17 مايو للتفرغ لمباراة اعتزال حسام غالي، نجم الأهلي.



وأشار عبد الجواد إلى أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رفضت طلب الأهلي نظرًا لأن الوقت غير مناسب، حيث تسعى لجنة المسابقات لإنهاء كافة المباريات في الفترة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل بداية معسكر مونديال روسيا 2018.