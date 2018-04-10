إيهاب جلال يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد

حرص إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، بحضور أفراد الجهاز الفنى المعاون له، وأيمن حافظ مدير الكرة ، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.



وطلب المدير الفنى للزمالك ، من اللاعبين ضرورة مصالحة الجماهير والادارة، والعودة مجددا الى الانتصارات وتقديم عروض قوية خلال المرحلة المقبلة ، وتجاوز إخفاقات اللقاءات الاخيرة .



ويستعد الفارس الابيض لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى بعد غدا "الخميس" فى الجولة الـ31 لمسابقة الدورى العام .