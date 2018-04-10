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رياضة

إيهاب جلال يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:18 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسي
حرص إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، بحضور أفراد الجهاز الفنى المعاون له، وأيمن حافظ مدير الكرة ، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليا على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وطلب المدير الفنى للزمالك ، من اللاعبين ضرورة مصالحة الجماهير والادارة، والعودة مجددا الى الانتصارات وتقديم عروض قوية خلال المرحلة المقبلة ، وتجاوز إخفاقات اللقاءات الاخيرة .

ويستعد الفارس الابيض لمواجهة فريق الاتحاد السكندرى بعد غدا "الخميس" فى الجولة الـ31 لمسابقة الدورى العام .

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