"الأمريكية للسلامة" تستدعي 425 ألف سيارة لـ"كيا" و"هيونداي"

بدأت الوكالة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة تحقيقاتها للتوصل الى سبب تعطل الوسائد الهوائية في السيارات الكورية ممثلة فى هيونداي وكيا.



ويرجع السبب وراء التحقيقات الى وفاة 4 أشخاص، وإصابة اخرين نتيجة تعطل الوسائد الهوائية بسياراتهم.



وقالت الوكالة إنها تفحص 425 ألف سيارة من موديل كيا فورتى يعود انتاجها الى عامى 2012 و2013، بالاضافة الى هيونداي سوناتا انتاج 2011.



كانت شركة هيونداي موتور قررت مارس الماضى استدعاء ما يقرب من ١155 ألف سيارة من طراز سوناتا بالولايات المتحدة نتيجة تعطل الوسائد الهوائية.



وأعلنت هيونداى على لسان المتحدث الرسمى لها جيم ترينور إن الشركة على علم بالتقارير التي أفادت بمقتل شخصين في سياراتها بمعدلات تصادم عالية السرعة.



وقال ترينور إن الشركة تتعاون مع الوكالة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة في تحقيقها وإنها لم ترَ أي مشكلات في أي سيارة باستثناء سوناتا 2011.