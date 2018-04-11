الأزهر: افتتاح أول مسجد في جزيرة اسكتلندية بعد انتقال لاجئين سوريين إليها

تابع مرصد الأزهر للغات الأجنبية، ما أوردته صحيفة The sun الإنجليزية، من جمع ما يقرب من 56000 يورو في الحملةِ التي قادها بعضُ الأفراد في جزيرة "لويس" في "اسكتلندا " لبناء أول مسجد في المدينة، وذلك على إثر انتقال بعض اللاجئين السوريين إلى المدينة.





وقال المرصد، فى تقرير له، إن هذا المسجد يعد أول دور عبادة للمسلمين في المنطقة، ورغم النتائج المبشرة التي أتت بها الحملة، وجمع تبرعات فاقت الحد المتوقع إلَّا أنَّ فكرة بناء أول مسجد في الجزيرة يواجهها العديد من الانتقادات والمعارضة من بعض مواطني المدينة، وعلى رأسهم أتباع الكنيسة الحرة الذين واصلوا الصلوات من أجل إنشاء "مدينة بدون مسجد"، والذين شددوا في مطالباتهم على عدم بناء هذا المسجد.





وأفادت الصحيفة أن هذه الحملة جاءت على إثر انتقال حوالي 6 أسر مسلمة من سوريا إلى المدينة، والذين شكوا من غياب دور عبادة يجمع الجالية المسلمة في مكان واحد، فتواصلت الجالية السورية مع أحد عمال البناء يدعى "احتشام راشد"، والذي قاد حملة جمع التبرعات من أجل بناء مسجد لمسلمي الجزيرة، وقال "راشد" إنه واجه العديد من الانتقادات والمعارضات في سبيل هذه الحملة، لكن في النهاية حصل من قبل السلطات المحلية على الإذن ببناء المسجد.





جدير بالذكر أن آخر إحصائية، والتي أُجريت عام2011 ، أظهرت أن عدد المسلمين في الجزر الغربية لاسكتلندا يبلغ حوالي 61 مسلماً مقابل 20.450 مسيحي.



