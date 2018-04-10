ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أردوغان ينتقد روسيا: تركيا هي من يقرر مستقبل عفرين السورية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:27 م
إردوغان
إردوغان
رويترز
انتقد‭ ‬الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء موقف روسيا بشأن مستقبل منطقة عفرين السورية وقال إن أنقرة هي من سيقرر تفاصيل إعادة المنطقة إلى الشعب السوري.

وقال إردوغان للصحفيين ""عندما يحين الوقت المناسب، سنسلم عفرين إلى أهلها بأنفسنا، لكن توقيت ذلك يرجع إلينا ونحن سنحدده وليس السيد لافروف" مستنكرا تعليقات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن لافروف قال أمس الاثنين إن أسهل سبيل لإعادة الوضع إلى طبيعته في عفرين هو إعادتها لسيطرة الحكومة السورية.

وبينما تتعاون تركيا مع روسيا وإيران لخفض العنف في سوريا إلا أن أنقرة تطالب منذ وقت طويل برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وتدعم مقاتلين من المعارضة.

وموسكو وطهران هما الداعمان الرئيسيان للأسد.

ونفذت تركيا حملة عسكرية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين في شمال غرب سوريا بينما تدعم قوة جوية روسية وفصائل تساندها إيران الجيش السوري في هجماته على إدلب والغوطة.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش الارهابي منظمة إرهابية.

ترشيحاتنا

شوبير يحذر محمد صلاح من الرحيل لـ«مانشستر يونايتد».. فيديو

نجم المنتخب الوطني يؤجل مفاوضاته مع الزمالك بسبب إيهاب جلال

محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر في «ليفربول» للمرة السابعة

طلعت يوسف يكشف موقفه من قيادة الزمالك

حسام غالي يتسبب في أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة.. فيديو

"الرشوة" تهدد بإقصاء فريق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

وادي دجلة ينهي التعاقد مع محمد عبد المنصف بالتراضي .. فيديو

شاهد .. بث مباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح

«مصر للطيران» تتبرأ من واقعة «العصير» لإحدى المضيفات

برزنتيشن تشعل مزايدة البث الفضائي للأهلي

بلومبرج: التضخم في مصر يصل لأدنى مستوى منذ 2016

الجارالله: ثورات الربيع العربي فشلت.. وسوريا لن تكون عراقا جديدا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء.. صور‎

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

الاتحاد السكندري يغلق ملف التعاقدات بالتجديد لثلاثي الفريق.. صور

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة.. صور

فيديو

الشباب والرياضة: مبادرة «وطني إنساني» تسعى إلى حصر حقيقي لسكان المقابر.. فيديو
ولي العهد السعودي يتهم إيران بصرف 150 مليار دولار لدعم الإرهاب.. فيديو
وادي دجلة ينهي التعاقد مع محمد عبد المنصف بالتراضي .. فيديو
عماد متعب يرفض الاعتزال ويمنح الأهلي فرصة لتجديد تعاقده.. فيديو
حسام غالي يتسبب في أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟