أردوغان ينتقد روسيا: تركيا هي من يقرر مستقبل عفرين السورية

انتقد‭ ‬الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء موقف روسيا بشأن مستقبل منطقة عفرين السورية وقال إن أنقرة هي من سيقرر تفاصيل إعادة المنطقة إلى الشعب السوري.



وقال إردوغان للصحفيين ""عندما يحين الوقت المناسب، سنسلم عفرين إلى أهلها بأنفسنا، لكن توقيت ذلك يرجع إلينا ونحن سنحدده وليس السيد لافروف" مستنكرا تعليقات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.



وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن لافروف قال أمس الاثنين إن أسهل سبيل لإعادة الوضع إلى طبيعته في عفرين هو إعادتها لسيطرة الحكومة السورية.



وبينما تتعاون تركيا مع روسيا وإيران لخفض العنف في سوريا إلا أن أنقرة تطالب منذ وقت طويل برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وتدعم مقاتلين من المعارضة.



وموسكو وطهران هما الداعمان الرئيسيان للأسد.



ونفذت تركيا حملة عسكرية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين في شمال غرب سوريا بينما تدعم قوة جوية روسية وفصائل تساندها إيران الجيش السوري في هجماته على إدلب والغوطة.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش الارهابي منظمة إرهابية.