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محافظات

مستشارة الشئون القنصلية بالسفارة الصينية: زيارة أكثر من 300 ألف سائح صينى لمصر العام الماضى.. فيديو وصور

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:07 م
صدى البلد
شكرى السيد
أكدت سو لي مستشارة الشئون القنصلية بالسفارة الصينية ورئيسة الوفد الصيني الذي يقوم حاليا بزيارة لمحافظة أسوان بأن زيارة الوفد تأتي ضمن اهتمام السفارة الصينية بزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى هذه المحافظة العريقة من خلال تبادل وجهات النظر وإقامة التواصل الدائم والتعاون المطلوب حتى يتسنى للسائح الصينى الاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية ذات الحضارة العظيمة .

وأشارت سو لى خلال لقاؤها مع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إلى أن السياحة الصينية الوافدة إلى مصر شهدت طفرة كبيرة حيث قام أكثر من 300 ألف سائح صينى بزيارة مصر فى العام الماضى ، وسيزداد معدل السياحة الصينية فى هذا العام بنسبة أكبر حيث مستهدف وصولها إلى حوالى مليون سائح سنويًا وهو الذى يحتاج إلى وضع إرشادات للسائحين باللغة الصينية فى المطار والفنادق والمعالم السياحية مع توزيع كتب الإرشاد السياحى الصينية على السائحين ، علاوة على زيادة أعداد المرشدين السائحين المتحدثين باللغة الصينية .
مستشارة الشئون القنصلية بالسفارة الصينية: زيارة أكثر من 300 ألف سائح صينى لمصر العام الماضى.. فيديو وصور
مستشارة الشئون القنصلية بالسفارة الصينية: زيارة أكثر من 300 ألف سائح صينى لمصر العام الماضى.. فيديو وصور
مستشارة الشئون القنصلية بالسفارة الصينية: زيارة أكثر من 300 ألف سائح صينى لمصر العام الماضى.. فيديو وصور

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