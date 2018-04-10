وفاء عامر: اعتبروا ترشيحى للملكة نازلى جريمة.. وبكيت بسبب "الطوفان"

كرم موقع "صدى البلد" الفنانة وفاء عامر، عن دورها فى مسلسل "الطوفان"، الذى عرض مؤخرًا وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



تحدثت "عامر"، خلال ندوة "صدى البلد" عن كواليس هذا العمل، مؤكدة أنها بكت عن علمها بخروج العمل من السباق الرمضانى الماضى، لأنها كانت ترغب فى أن تصل رسالته إلى كافة المشاهدين فى هذا الموسم الأكبر من حيث المشاهدة.



وأضافت أنها بعد تجسيدها دور الملكة نازلى فى مسلسل "الملك فاروق" أصبحت على يقين بمدى تأثير ودور الفن فى الشارع المصرى، مؤكدة أنها لم يكن لها يد فى اختيار الأعمال التى تقدمها، حتى قبل تجسيدها لدور "نازلى" فى هذا العمل اعترض البعض على ترشيحها وكأنها "جريمة " - على حد وصفها - إلا أن مخرج ومنتج العمل أصروا على ترشيحها، ونجحت فى الحصول على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

