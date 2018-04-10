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حوادث

دفاع متهم بـ «الأعضاء البشرية»: موكلي كان في السعودية ولم يعلم عن القضية شيئا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:49 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
رامي المهدي
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم السابع وذلك في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.

أكد دفاع المتهم أن النيابة العامة وجهت لموكله تهمة زرع أنسجة داخل إحدى العيادات الطبية، مؤكدا أن موكله في ذلك الوقت كان في السعوديه ويوجد مستندات تفيد ذلك.

وأضاف أنه لا يوجد دليل واحد يفيد إجراء عملية من قبل موكلي للضحايا ولكن الأوراق تثبت دليل التحاليل فقط دون إجراء عمليات.

وأكد الدفاع أن أحد الضحايا أكدوا أنهم أجروا العملية في مستشفى الرشاد ولم يذكروا على الإطلاق اسم موكلي في القضية.

وأشار إلى سهولة تركيب الصوت، لافتًا إلى القدرة التكنولوجية على اختلاق الأصوات، بل وقدرة بعض الفنانين على تقليد الأصوات، والإتيان بالنبرة، الأمر الذي ينفي منطق تمييز الأصوات عبر "الخبرة الفنية".

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