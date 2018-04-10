أسامة هيكل: مدينة الإنتاج لم تتدخل لقطع البث عن قناة "العاصمة"

نفى أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضلوع إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي في انقطاع البث عن قناة العاصمة مساء اليوم.



وفوجئ متابعو فضائية العاصمة التي تبث من داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، بتسويد شاشة القناة، الأمر الذي عزاه البعض إلى قطع الخدمات عن الاستديوهات من جانب مدينة الإنتاج لتراكم الديون على القناة.



وقال هيكل، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن هذه السياسة ليست متبعة لدى مدينة الإنتاج الإعلامي حيث من غير المعروف لدينا قطع البث تعسفيا عن أي قناة قبل إرسال إنذارات سابقة، ثم التدخل تدريجيا بقطع بعض الخدمات لحين الاستجابة.



وأشار هيكل إلى أن آخر إنذار وصل إلى قناة العاصمة كان الخميس الماضي، مع تحذيرات بقطع خدمة الإنترنت فقط.



وردا على سؤال حول مديونيات القناة، قال هيكل إن معلومات حصرها ليس متاحة لديه في الوقت الحاضر، لكن المفاوضات بشأن ذلك سارية، مؤكدا مرة أخرى على عدم تدخل القناة لقطع البث أو الكهرباء.