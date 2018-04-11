انطلاق منظومة النظافة الجديدة في الوايلي وباب الشعرية الخميس.. المحافظ: تعتمد على الجمع السكني والتجاري ويعتمد نجاحها على المواطن.. تعميمها تباعاً بالمحافظة.. و2000 جنيه غرامة إلقاء القمامة بالشارع

محافظ القاهرة:

نعتمد المنظومة الجديدة على الجمع السكني بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة

القضاء على انتشار ظاهرة "الفريزة" التى عانت منها معظم الأحياء

توفير العمالة اللازمة للعمل على مدار 3 ورديات

المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لها دور توعوي في نجاح المنظومة

أتت ثمارها من حيث تحسّن الوضع بالكامل بحي المعادي

لن تقتصر على عناصر النظافة بل سيصاحبها رفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء

غرامات مالية من 200 لـ2000 جنيه على كل من يلقى بأكياس القمامة فى الشارع





أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن بدء منظومة النظافة الجديدة بكل من حي "الوايلي" وحي "باب الشعرية" الخميس القادم عقب انتهاء عقد الشركة المنوط بها نظافة الحيين.





وأكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة الجديدة أتت بثمارها بحيي المعادي وطرة.





وتعتمد المنظومة الجديدة على الجمع السكني من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة تحت إشراف هيئة نظافة وتجميل القاهرة على أن تتولى الهيئة نظافة الشوارع والعناية بالحدائق والمسطحات الخضراء ، ورفع صناديق تجميع المخلفات من الشوارع للقضاء علي ظاهرة الفريزة الذين يتسببون في تشويه الشارع حيث سيتم نقل المخلفات مباشرة من المتعهدين إلى محطات المناولة الثابتة أو المتحركة ومنها إلى المقالب العمومية أولًا بأول بمعرفة هيئة النظافة .





وأكد محافظ القاهرة علي ان المواطن شريك أساسي في نجاح منظومة النظافة خاصة مع التزامه بالقواعد الموضوعة بعدم إلقاء القمامة في الشارع وإعداد المخلفات في الوقت المحدد للجمع السكني مشيراَ الي ان التجربة المطبقة الآن في حيي المعادي وطرة تلقي نجاحًا كبيرًا .





وشدد المحافظ علي رئيس هيئة النظافة بضرورة دعم العاملين في المنظومة بفرق عمل في الأيام الأولى حتى استقرار المنظومة .





وطالب بإعداد دفاتر بواسطة الحيين توزع علي الوحدات السكنية ليقوم الشاغلين من خلالها بعمل تقييم لمدي انتظام المتعهد خلال ايام الاسبوع وعلي أساسها تتم محاسبته بعد مراجعتها من وحدات الرصد .





وشدد المحافظ علي تفعيل إدارة الصيانة بالهيئة والتأكد من مراجعة كفاءة المعدات بصورة دورية لضمان استمرار المعدات في عملها بكفاءة وزيادة عمرها الافتراضي .





وأكد المحافظ علي ان رئيس الحي هو المسئول الاول عن نظافة الحي وهيئة النظافة ووحدات الرصد جهات معاونة له مطالبًا رؤساء الاحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإنارة والتشجير والأرصفة في كافة الأحياء خاصة التي بدأت فيها المنظومة الجديدة .





كان المحافظ أعلن عن بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة الاثنين 20 نوفمبر، في حي طرة بالتزامن مع موعد انتهاء عقد الشركة المنوط بها لنظافة الحي.





وأشار المحافظ إلى أن المنظومة بدأ تطبيقها فعليًا بحي المعادي والتي أتت ثمارها من حيث تحسن الوضع بالكامل بحي المعادي، وسيتم تعميمها تباعًا على باقي الأحياء مع إنتهاء العقود الموقعة مع الشركات، مؤكدا أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الأهلية والكيانات الاقتصادية والمواطنين في نجاح واستمرار تميز تلك المنظومة من خلال المشاركة بإيجابية والتوعية بأهمية الحفاظ على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.





وأعلن المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة عن الخط الساخن الخاص بتلقى الشكاوى بالهيئة وهو 152 ويعمل على مدار اليوم، مطالبا السكان بالتعاون مع المحافظة والإبلاغ عن أى مخالفات أو مظهر غير لائق أو وجود مناطق مستوى النظافة بها منخفض.



