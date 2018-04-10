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محافظات

اندلاع حريق بقطار "القاهرة - الإسكندرية" بقليوب

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:51 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
اندلع حريق فى العربتين الأخيرتين بقطار القاهرة - الإسكندرية أمام مزلقان سنديون بقليوب، وانتلقت على الفور سيارات الاطفاء لإخماد الحريق والتعامل معه.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في آخر عربتين بقطار القاهرة الإسكندرية أمام مزلقان سنديون بقليوب.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وعناصر من مركز شرطة قليوب للسيطرة على الموقف وتم فصلهما عن القطار دون وقع أى خسائر بشرية.

من جانبها قالت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب إنه تم فصل العربتين المحترقتين عن القطار وجار اتخاذ اللازم وانتقال قيادات الحي لموقع الحريق.

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