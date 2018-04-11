«النور والأمل» بالمنصورة تعزف مقطوعات موسيقية بملتقى فرسان الإرادة.. صور

استضافت جامعة المنصورة، فريق اوكسترا النور والأمل لعزف مقطوعات موسيقية محلية وعالمية خلال افتتاح فعاليات الملتقي الأول لفرسان الإرادة الذى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الملتقي الأول لفرسان الارادة حتى الخميس المقبل.



