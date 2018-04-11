«النور والأمل» بالمنصورة تعزف مقطوعات موسيقية بملتقى فرسان الإرادة.. صور

استضافت جامعة المنصورة، فريق اوكسترا النور والأمل لعزف مقطوعات موسيقية محلية وعالمية خلال افتتاح فعاليات الملتقي الأول لفرسان الإرادة الذى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الملتقي الأول لفرسان الارادة حتى الخميس المقبل.
فريق أوركسترا النور والأمل هو فريق اوركسترا من الكفيفات خطفن أبصار العالم وأسماعه فتيات صنعن النور من الظلام وأخرجن الأمل من اليأس وعضوات أوركسترا جمعية "النور والأمل" عازفات مكفوفات لمعهد الموسيقى التابع لجمعية " النور والأمل " وهى أول أوركسترا للعازفات الكفيفات في مصر، وتضم 38 عازفة تتراوح أعمارهن بين 15 و40 عامًا.