المستشار العلمي للمفتي: الإسراء والمعراج لا تخالف العقول

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للمفتي، أن من ينكر حادثة الإسراء والمعراج يعتمدون على العقل، مع أن الحادث لا تخالف حدود العقل وقال ردا على منكري الإسراء، إن من ينكرون الإسراء والمعراج يقولون إنه يخالف العقول، مع أن تطور الاكتشافات التي تحدث تؤكد أن حدوث الإسراء والمعراج ممكن لاسيما مع مقدرة الله تعالى.



أضاف أنه كلما زاد الابتلاء زاد العطاء، وأن الإنسان إذا اغلقت امامه الابواب مع الناس ولجا إلى الله كان له مسرى إليه تعالى ، وفرج منه عز وجل، وقال :" ان من تحمل الابتلاء وصبر عليه فله منحة من الله تعالى، فالرسول عندما ضاقت عليه الأحوال أسرى الله به فكانت الإسراء والمعراج".