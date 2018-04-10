شاهد.. محمد الباز ينفعل على رئيس حي شبرا الخيمة: "اللي انتوا فيه ده إهمال"

انفعل الإعلامي محمد البارز، على مصطفى بيومي رئيس حي شبرا الخيمة بالقليوبية، بعد نفى مسئولية الحي أو وجود أي جهة مقصرة في توفير غطاء لبالوعات الصرف الصحي بالشوارع، بعد سقوط طفل بإحدى بالوعات الصرف الصحي بالشارع الجديد بشبرا الخيمة.



وقال الباز في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، "إزاي طفل يموت بسبب مفيش غطا على بالوعة الصرف الصحي.. وحضرتك تقولي مفيش حد مسئول عن كدا والدنيا حلوة في الحي.. علشان دا اسمه إهمال".



من جانبه قال مصطفى بيومي إن المسئولية تقع على من سرق الغطاء ولا تقع عن الحي أو مسئولي الإدارة المحلية".

