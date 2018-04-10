محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان بمرسى علم

شدد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على مديرية الإسكان والمرافق بسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي - المرحلة الثانية بعدد 252 وحدة سكنية وعدد 288 وحدة سكنية منخفض التكاليف بمدينة مرسى علم وكذا مكتب عمل مرسى علم.



أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الخدمات وأعمال البنية التحتية لهذه المساكن حتى يتم تسكنيها بأقرب وقت ممكن وأمر كافة القطاعات التى تعمل بالمنطقة بتجهيز معداتها للعمل على وجه السرعة فى إنهاء هذه المساكن بكافة معايير الجودة.



كما شدد على تسليم هذه المساكن على قدر عال جدا من الكفاءة والنظافة وعلى مديرية الاسكان ان تتسلم كافة العمارات بالمعايير المطلوبة.