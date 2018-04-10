ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان بمرسى علم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:51 م
صدى البلد
محمد الشريف
شدد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على مديرية الإسكان والمرافق بسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي - المرحلة الثانية بعدد 252 وحدة سكنية وعدد 288 وحدة سكنية منخفض التكاليف بمدينة مرسى علم وكذا مكتب عمل مرسى علم.

أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الخدمات وأعمال البنية التحتية لهذه المساكن حتى يتم تسكنيها بأقرب وقت ممكن وأمر كافة القطاعات التى تعمل بالمنطقة بتجهيز معداتها للعمل على وجه السرعة فى إنهاء هذه المساكن بكافة معايير الجودة.

كما شدد على تسليم هذه المساكن على قدر عال جدا من الكفاءة والنظافة وعلى مديرية الاسكان ان تتسلم كافة العمارات بالمعايير المطلوبة.

ترشيحاتنا

الشوط الأول.. ليفربول يتأخر أمام مانشستر سيتي بهدف بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

"الرشوة" تهدد بإقصاء فريق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

وفاء عامر: اعتبروا ترشيحى للملكة نازلى جريمة.. وبكيت بسبب "الطوفان"

الإعلام الروسي يحتفي بانطلاق أول رحلة جوية بين مصر وروسيا

قصة طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة.. وقع الوثيقة ولم تستخدمها سيدة الشاشة إلا بعدها بعامين

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

حرس الحدود أول المتأهلين للدوري الممتاز فى الموسم الجديد

الزمالك يفاوض أربعة "أجانب سوبر" لتعويض صفقة القرن

المدمرة الأمريكية المشاركة في غزو العراق تتواجد قرب سواحل سوريا

10 أغذية توقف عنها لإنقاص وزنك.. أبرزها «القهوة»

"داعية إسلامية" توجه نصيحة للزوجة وأمها لحماية البيت من الانهيار.. فيديو

طارق يحيى: مافيش أهلاوي بيتعاطف مع الزمالك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء.. صور‎

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

فيديو

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر سيتي ويقترب من قبل النهائي .. فيديو
روما يتفوق على برشلونة بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو
مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تضلل المجتمع الدولي ومشروع قرارها «خطوة استفزازية» .. فيديو
شاهد.. معتز الدمرداش يرقص على الهواء
سامي عبد العزيز: شهادة أمان تتضمن كافة المزايا والتسهيلات للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟