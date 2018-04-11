مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور

عرضت طالبات كلية رياض الأطفال مبادرة لتأهيل ذوى الاعاقة السمعية الصم و ضعاف السمع للالتحاق بجامعة المنصورة خلال فعاليات الملتقي الأول لفرسان الارادة.





قدمت الطالبات عرضا بلغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية الصم و ضعاف السمع "طوبة فوق طوبة" بمشاركة مجموعة من الشباب ذوى الاعاقة السمعية وقدموا الأغنية بلغة الاشارة تعبيرا عن فرحتهم بدخول الجامعة والدراسة بها، وفازت المبادرة فى مؤتمر المبادرات الطلابية خلال شهر مارس على مستوى 15 جامعة مصرية.





وحصل طلاب كليه رياض الاطفال جامعة المنصورة على المركز الثانى بأفضل مبادرة شبابية على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة مبادرة لبكرة بموسمها الثانى ويتضمن فريق المبادرة ( الطالبة أسماء الباز ، الطالبة آية عبد الناصر، الطالبة آية صابر السيد)، مدرب لغة الاشارة أبوالخير أحمد واشراف سماح رمضان خميس.



