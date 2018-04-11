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محافظات

مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
همت الحسينى
عرضت طالبات كلية رياض الأطفال مبادرة لتأهيل ذوى الاعاقة السمعية الصم و ضعاف السمع للالتحاق بجامعة المنصورة خلال فعاليات الملتقي الأول لفرسان الارادة.

قدمت الطالبات عرضا بلغة الإشارة لذوى الإعاقة السمعية الصم و ضعاف السمع "طوبة فوق طوبة" بمشاركة مجموعة من الشباب ذوى الاعاقة السمعية وقدموا الأغنية بلغة الاشارة تعبيرا عن فرحتهم بدخول الجامعة والدراسة بها، وفازت المبادرة فى مؤتمر المبادرات الطلابية خلال شهر مارس على مستوى 15 جامعة مصرية.

وحصل طلاب كليه رياض الاطفال جامعة المنصورة على المركز الثانى بأفضل مبادرة شبابية على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة مبادرة لبكرة بموسمها الثانى ويتضمن فريق المبادرة ( الطالبة أسماء الباز ، الطالبة آية عبد الناصر، الطالبة آية صابر السيد)، مدرب لغة الاشارة أبوالخير أحمد واشراف سماح رمضان خميس. 

وتهدف المبادرة إلى تمكين الصم من دخول الجامعات المصرية من خلال فتح مكتب متخصص داخل الجامعة يعمل على تأهيل ومساعدة ومساندة الصم داخل وخارج الجامعة على مختلف المستويات.. اجتماعياً، وأكاديمياً، وثقافياً  ومحو الأمية الثقافية والتكنولوجية وعمل دورات تأهيل اجتماعى بصفة مستمرة.
مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور
مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور
مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور

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