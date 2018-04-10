ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

هاني الناظر يكشف عن خطوات الحماية من الإصابة بالجرب

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:36 م
صدى البلد
أمل مجدى
كشف الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية عن خطوات الحماية من الإصابة بالجرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتتمثل في الآتي:

أولا: عدم استخدام الملابس الخاصة بالمريض وأدواته الشخصية، سواء الفوطة أو غيرها، وكذلك عدم النوم في نفس السرير، وعدم الاتصال المباشر بمريض الجرب لمنع الإصابة.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، أن الجرب عبارة عن حشرة صغيرة، ممكن تنتقل من الإنسان للإنسان، وتصيب الجلد، وتسير في ممرات بالجلد، وتبيض لإنتاج حشرات جديدة وتصيب أماكن متفرقة بالجسم، بين أصابع اليد والذراعين والأعضاء التناسلية والبطن والصدر والساقين والقدمين ، حيث تصيب الجسم كله ماعدا الوجه.

وأضاف أن تلك الحشرة تسبب حكة شديدة جدا، تظهر وتزيد بالليل، حيث تنشط الحشرة ليلا، وتسير في الأنفاق التي أنشأتها لنفسها، وتسبب الإحساس والرغبة في الهرش.

وأكد الناظر أن العلاج من الجرب سهل، ويمكن التخلص منه خلال 3 أيام، من خلال محلول أكتومثرين "وهو غسول قاتل للحشرة يتم دهان الجسم به يوميا 3 ليال، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية ومع غلي الملابس يختفي الجرب".

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بالجرب حسب الرصد اليومي للحالات، بدأ في التراجع، مع شفاء جميع الحالات المصابة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن عدد الحالات المسجلة التي تم معالجتها جميعًا في مكة المكرمة بلغ (٢١٥٦) حالة، من بينهم (١٧٧٤) حالة في المدارس، حسب موقعها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي.

ترشيحاتنا

طارق يحيى: تمنيت انتقال عبد الله السعيد إلى نادي الزمالك

شاهد.. فرحة لاعبي حرس الحدود عقب الصعود للممتاز

المدير الفني لمصر المقاصة يوجه نصيحة لـ «إيهاب جلال»

الزمالك يغرم حازم إمام ومحمد إبراهيم 200 ألف جنيه

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

شاهد.. إطلالة جديدة للفنانة حنان ترك برفقة عائلتها

رئيس الزمالك يتعهد بإنهاء صفقة لاعب النصر

اللواء محمود الشحات ممثلا عن وزارة النقل في لجنة الطوارئ النووية

"الرشوة" تهدد بإقصاء فريق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

الإعلام الروسي يحتفي بانطلاق أول رحلة جوية بين مصر وروسيا

الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات و7 سفن حربية إلى البحر المتوسط

شاهد .. بث مباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء.. صور‎

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

فيديو

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر سيتي ويقترب من قبل النهائي .. فيديو
روما يتفوق على برشلونة بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو
مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تضلل المجتمع الدولي ومشروع قرارها «خطوة استفزازية» .. فيديو
شاهد.. معتز الدمرداش يرقص على الهواء
سامي عبد العزيز: شهادة أمان تتضمن كافة المزايا والتسهيلات للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟