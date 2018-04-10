هاني الناظر يكشف عن خطوات الحماية من الإصابة بالجرب

كشف الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية عن خطوات الحماية من الإصابة بالجرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتتمثل في الآتي:



أولا: عدم استخدام الملابس الخاصة بالمريض وأدواته الشخصية، سواء الفوطة أو غيرها، وكذلك عدم النوم في نفس السرير، وعدم الاتصال المباشر بمريض الجرب لمنع الإصابة.



وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، أن الجرب عبارة عن حشرة صغيرة، ممكن تنتقل من الإنسان للإنسان، وتصيب الجلد، وتسير في ممرات بالجلد، وتبيض لإنتاج حشرات جديدة وتصيب أماكن متفرقة بالجسم، بين أصابع اليد والذراعين والأعضاء التناسلية والبطن والصدر والساقين والقدمين ، حيث تصيب الجسم كله ماعدا الوجه.



وأضاف أن تلك الحشرة تسبب حكة شديدة جدا، تظهر وتزيد بالليل، حيث تنشط الحشرة ليلا، وتسير في الأنفاق التي أنشأتها لنفسها، وتسبب الإحساس والرغبة في الهرش.



وأكد الناظر أن العلاج من الجرب سهل، ويمكن التخلص منه خلال 3 أيام، من خلال محلول أكتومثرين "وهو غسول قاتل للحشرة يتم دهان الجسم به يوميا 3 ليال، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية ومع غلي الملابس يختفي الجرب".



يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بالجرب حسب الرصد اليومي للحالات، بدأ في التراجع، مع شفاء جميع الحالات المصابة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن عدد الحالات المسجلة التي تم معالجتها جميعًا في مكة المكرمة بلغ (٢١٥٦) حالة، من بينهم (١٧٧٤) حالة في المدارس، حسب موقعها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي.