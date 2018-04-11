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محافظات

ورشة عمل عن التغذية الإكلينيكية بـ «صيدلة المنصورة»

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
همت الحسينى
نظّمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة ورشة العمل السنوية الأولى للتغذية الإكلينيكية، تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور أشرف سويلم والدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة والدكتورة منال عيد وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث.

حاضر فى الورشة، الدكتورة سمر نوفل والدكتور مدحت أبو شعيشع ودكتوره رضوى أحمد والدكتورة لميس البن ودكتور محمد يوسف والخبيرة امل رشاد ودكتورة شيرين عادل عبد السلام ودكتورة إيناس عبد المطلب. 

وتهدف ورشة العمل الى تدريب الطلاب والخريجين من الصيادلة وإكسابهم المهارات والمعلومات الأساسية المطلوبة من أجل التغذية العلاجية الصحيحة للمرضى.

وتضمنت الورشة الحديث عن افضل المستجدات في مجال التغذية العلاجية وفقا لأحدث المعايير العالمية وطرق تغذية الحالات الحرجة واطفال مرضى الأورام والتغذية الرياضية والبكتيريا الصديقة .

وتعد هذه الورشة الأولى من نوعها بحديثها عن طرق التغذية الإكلينيكية لنشر الوعي والارتقاء المهني والأكاديمي وضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة بصفة عامة.
ورشة عمل عن التغذية الإكلينيكية بـ «صيدلة المنصورة»
ورشة عمل عن التغذية الإكلينيكية بـ «صيدلة المنصورة»
ورشة عمل عن التغذية الإكلينيكية بـ «صيدلة المنصورة»
ورشة عمل عن التغذية الإكلينيكية بـ «صيدلة المنصورة»
ورشة عمل عن التغذية الإكلينيكية بـ «صيدلة المنصورة»

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