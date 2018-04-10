الإعلام الروسي يحتفي بانطلاق أول رحلة جوية بين مصر وروسيا

بعد توقف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا لمدة تزيد عن عامين، يستقبل مطار القاهرة، غدًا أول رحلة جوية قادمة من روسية تقل على متنها نحو 120 سائحا روسيا.



وسلطت وسائل الإعلام الروسية، الضوء على هذا الحدث الهام، حيث ذكرت قناة "مير-24" الروسية تحت عنوان "استئناف الجسر الجوي"، أن نحو 120 سائحا روسيا يتوجهون إلى القاهرة على متن رحلة جوية لشركة "آيروفلوت" الروسية، مشيرة إلى أن تلك أول رحلة بعد استئناف الخطوط الجوية بين البلدين.



وأضافت القناة أن شركة "آيروفلوت" قامت ببيع حوالي 4000 تذكرة طيران إلى القاهرة إلى القاهرة حتى نهاية موسم الرحلات الصيفية.



وتحت عنوان: "إعادة فتح مصر من جديد"، علقت صحيفة كوميرسانت الروسية على انطلاق أول طائرة روسية متجهة إلى مصر بعد عودة الرحلات، قائلة إن مصر بذلت كل ما في وسعها لتشديد الأمن في المطارات لإعادة التدفق السياحي الروسي.



وأوضحت الصحيفة أن استئناف الرحلات إلى القاهرة لن ينتج عنه زيادة كبيرة في عدد السياح الروس في مصر، مشيرة إلى أن المصريين ينتظرون قرار استئناف الطيران العارض (الشارتر) إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين مصريين قولهم إن المطارات المصرية أصبحت آمنة، حيث قام مراسل الصحيفة بدخول المطار وقال إن المصريين يقومون بعملهم ببطء وعناية تامة.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الروسية ستبدأ في مفاوضات استئناف الطيران الشارتر لشرم الشيخ والغردقة بعد التأكد من إجراءات الأمن في مطار القاهرة.



ومن المقرر أن تنفذ شركة مصر للطيران أولى رحلاتها لروسيا بعد عودة الرحلات الجوية بين البلدين في 12 أبريل الجاري.