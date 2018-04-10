أطعمة تخلصك من الشعور بالأرق وتقضي على التوتر

كثير منا يعانى من مشكلة عدم القدرة على النوم بصورة سليمة وبدون المعاناة من الأرق الشديد، وهو ما يسبب لنا الكثير من المشكلات، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك الأزمة والتخلص من مشكلة الأرق.



فكما جاء في موقع "powerofpositivity"، فهناك مجموعة من الأطعمة التى تساعد فى القضاء نهائيا على الأرق والحصول على نوم هاديء ومريح والتى تتمثل أهمها فى الآتي:



- الحليب.

- الموز.

السمك.

- اللوز.

- الفاكهة الطازجة.

- العسل الأبيض.

- زيت الزيتون.