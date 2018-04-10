رئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة .. فيديو

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن هناك 4 عوامل تلعب في دعم المواد البترولية، وهي سعر الدولار وخام البرميل (برنت)، وكمية الاستهلاك المحلي، وسعر الحكومة.



وأضاف أبو بكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن سعر خام البترول سينخفض خلال الفترة المقبلة، في ظل انخفاض سعر الغاز الطبيعي، وزيادة استهلاكه في مقابل قلة الإقبال على البترول.



وأوضح أن مصر تستهلك 14 مليون طن سولار، وحجمه يصل إلى 49 مليار جنيه، وأن الحكومة ستزيد من دعمه في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن "الدولة تحاول إيصال الغاز للمنازل في مقابل تقليل استخدام البوتاجاز".