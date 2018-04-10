ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة .. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن هناك 4 عوامل تلعب في دعم المواد البترولية، وهي سعر الدولار وخام البرميل (برنت)، وكمية الاستهلاك المحلي، وسعر الحكومة.

وأضاف أبو بكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن سعر خام البترول سينخفض خلال الفترة المقبلة، في ظل انخفاض سعر الغاز الطبيعي، وزيادة استهلاكه في مقابل قلة الإقبال على البترول.

وأوضح أن مصر تستهلك 14 مليون طن سولار، وحجمه يصل إلى 49 مليار جنيه، وأن الحكومة ستزيد من دعمه في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن "الدولة تحاول إيصال الغاز للمنازل في مقابل تقليل استخدام البوتاجاز".

ترشيحاتنا

"الرشوة" تهدد بإقصاء فريق من بطولة الكونفدرالية الإفريقية

طارق يحيى: تمنيت انتقال عبد الله السعيد إلى نادي الزمالك

الجارالله: اجتماعات مصرية - سعودية - إماراتية لإحداث تكامل صناعي.. فيديو

محمد صلاح يصل إلى مانشستر برفقة لاعبي ليفربول قبل المواجهة المرتقبة

إطلالة جديدة لياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. صور

إعدام "تاجر مواشي" ذبح والده بالإسماعيلية.. «كان يستعد لصلاة الفجر»

شاهدى موضة ربيع وصيف 2018.. فيديو

فيديو جراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها

هاني الناظر يكشف عن خطوات الحماية من الإصابة بالجرب

اللواء محمود الشحات ممثلا عن وزارة النقل في لجنة الطوارئ النووية

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

عاجل.. بدء جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء.. صور‎

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

فيديو

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر سيتي ويقترب من قبل النهائي .. فيديو
روما يتفوق على برشلونة بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو
مندوب روسيا بمجلس الأمن: أمريكا تضلل المجتمع الدولي ومشروع قرارها «خطوة استفزازية» .. فيديو
شاهد.. معتز الدمرداش يرقص على الهواء
سامي عبد العزيز: شهادة أمان تتضمن كافة المزايا والتسهيلات للمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟