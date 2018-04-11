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كلية التربية النوعية بالمنصورة تنظم مؤتمر التعليم النوعي في الوطن العربي

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:04 ص
صدى البلد
همت الحسينى
تنظم كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة المؤتمر السنوي (العربي الثالث عشر - الدولي العاشر) بعنوان " التعليم العالي النوعي في مصر والوطن العربي " في ضوء إستراتيجيات التنمية المستدامة خلال الفـــترة من 11 حتى 12 ابريل تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور أشرف محمد سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور زكى محمد زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا شرف المؤتمر

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور عبد الله جاد محمود عبدالله عمـيد الكليـــة و رئيــــس المؤتمر ، الدكتور عبدالغني محمود عبدالغني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة هناء عبده عباس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مقررا المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الى تطويع قدرات التعليم النوعي لخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر والوطن العربي ، تحسين جودة نظام التعليم العالي النوعي بما يتوافق مع النظم العالمية ، الارتقاء بتنافسية نظم ومخرجات التعليم العالي النوعي ، تطوير قواعد الاعتماد والجودة المسايرة للمعايير العالمية ، تمكـين المتعلم من متطلبـات ومهـارات الحياة المستقبلية ، دعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

كما يهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية والارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأنماط التقويم ، تفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم العالي النوعي ومتطلبات سوق العمل ، الارتقاء بالبنية التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي بما يحقق المرونة والاستجابة وجودة التعليم ، تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية في عملية البحث العلمي وتداولها بين الطلاب والمعلمين ومن يرغب من أبناء المجتمع .

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