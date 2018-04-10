وزير المالية: 5.7 مليار يورو إجمالي الطلبات على السندات الدولية.. فيديو

قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن مصر لأول مرة ستطرح سندات باليورو في العواصم الأوروبية، رغبة في زيادة سلة العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول لمصر.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن مصر طرحت السندات لتنويع مصادر التمويل وسلة عملات البنك المركزي، وليعكس الأمر ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.



وأوضح أن "رجال الأعمال الأجانب لديهم رغبة في الاقتصاد المصري خاصة بعد الإصلاحات، وهناك رغبات وطلبات مقدمة للمستثمرين من أجل الاستثمار في مصر".



وأشار"الجارحى" إلى وجود إقبال كبير للمشاركة فى اكتتاب السندات الدولية باليورو التى طرحتها مصر بقيمة 2 مليار يورو وبلغت التغطية 8.3 مرة، حيث بلغ إجمالي قيمة الطلبات 5.7 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعة على 35 دولة من خمس قارات مختلفة فى تغطية الطرح وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.