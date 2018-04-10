رئيس الأركان التركي يلمح باستخدام العنف في البحر المتوسط

أكد رئيس الأركان التركي خلوصي آكار أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في بحر إيجة وشرق المتوسط، مؤكدا: "عازمون على اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة ذلك".



تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التوتر الكبير الذي يشهده البحر الأبيض المتوسط بين تركيا واليونان، وخاصة مع اكتشافات الغاز الجديدة، التي ظهرت في هذه المنطقة.



وأشار مقال سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن الخلافات بين تركيا واليونان وصلت إلى مرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، وخاصة عقب رفض أثينا تسليم عدد من الجنود الأتراك المتواجدين فيها عقب الهروب في أعقاب الانقلاب الذي تعرضت له تركيا عام 2016.

