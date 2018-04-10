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أشرف الصباغ: الولايات المتحدة تفعل ما تريد في سوريا منذ 7 سنوات.. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:35 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أشرف الصباغ، المتخصص في الشأن الروسي، إن "واشنطن تخبر روسيا بضرباتها ضد الإرهابيين في سوريا حتى لا تحدث أي احتكاكات بين القوتين".

وأضاف "الصباغ"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن الولايات المتحدة تفعل ما تريد في سوريا منذ 7 سنوات، لكن لا تشتبك مع القوات الروسية".

وأوضح أن "أمريكا تضرب ضربات موضوعية محدودة من أجل تحجيم قوة النظام السوري، ولصد حلفاء بشار الأسد من إيران وروسيا"، مؤكدًا أن "روسيا عليها أن تعلن الدفاع عن بشار الأسد إذا أرادت منع أمريكا من ضرب سوريا".

وأكد أن "روسيا عليها ألا تتدخل في أي ضربات أمريكية، وإذا أرادت موسكو الوقوف في وجه أمريكا عليها الاعتراف بحمايتها للأسد"، مؤكدًا أن "النظام السوري يريد توريط روسيا"

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