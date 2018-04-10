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سامي عبد العزيز: شهادة أمان تتضمن كافة المزايا والتسهيلات للمواطنين.. فيديو

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:40 م
سامى عبد العزيز
سامى عبد العزيز
رقية محمد
قال الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن شهادة أمان توافرت فيها كل المزايا والتسهيلات للمواطنين، مشددا على أن شهادة أمان منتج وطنى والأرقام القياسية التي حققتها الشهادة تؤكد أنها منتج وطنى وليس تجاريا.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد»، أن شهادة أمان تعد أجمل هدية قدمت للمواطن المصري البسيط، متوقعا تجاوز المليون شهادة حتى الآن، فالمواطنون البسطاء يريدون أن يشعروا بالأمن والأمان.

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سامي عبد العزيز: شهادة أمان تتضمن كافة المزايا والتسهيلات للمواطنين.. فيديو

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