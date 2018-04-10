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بث مباشر.. اجتماع مجلس الأمن للتصويت على 3 مشاريع قرارات بشأن سوريا

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:36 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
محمد الصاحى
حرصا من موقع "صدى البلد" الإخباري على تقديم خدمة أفضل لمتابعيه، ينقل بثا مباشرا لاجتماع مجلس الأمن الدولي بنيويورك، للتصويت على 3 مشاريع قرارات بشأن الأوضاع في سوريا، بمشاركة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي.

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