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رياضة

مهاجم الزمالك: نيبوشا ظلمني .. وطولان ويحيى الأفضل لقيادة الفريق

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:49 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد خالد قمر، مهاجم الإنتاج الحربى المعار من الزمالك، أن الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار استطاع أن يبرز إمكانياته، مضيفا أن التوفيق وثقة الجهاز الفني كانت الدافع القوي وراء إحرازه ٧ أهداف في ٨ مباريات.

وكشف "قمر" في برنامج" شوت مع حتحوت" مع هاني حتحوت علي راديو مصر 88.7، أنه لم يحصل على فرصه فى الزمالك في فترة تولي نيبوشا القيادة الفنية للفريق قائلا : تعرضت للظلم من نيبوشا وفى خلال المباريات الودية أحرزت 13 هدفا، ولكن المدير الفني كان يعتمد على لاعبين معينين في التشكيلة الأساسية.

وأضاف : "نيبوشا كان يعاندني وطلبت منه أكثر من مره الحصول على فرصة ولكننى لم أحصل سوى على 5 دقائق أو 10 دقائق، مازلت على ذمه الزمالك، وأتمنى العودة ولكن لابد أن أكون رقم واحد وأن يتم إعطائي الفرصة الكاملة".

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