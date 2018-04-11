مؤتمر بطب المنصورة حول الجديد في الخدمات الصحية

تنظم وحدة التعليم الطبى المستمر بكلية الطب جامعة المنصورة مؤتمر "الجديد فى التعليم الطبى والخدمات الصحية" الذى يقام يومى الاربعاء والخميس المقبلين.
يهدف المؤتمر لاستعراض التطورات العالمية فى المجال الطبى ودور الطب فى تنمية المجتمع وسبل النهوض بالبحث العلمى ويتضمن المؤتمر 4 جلسات ستتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات تتمثل فى استخدام المالتميديا فى التدريس والتعلم ، طبيعة الدراسة ببرنامج مانشستر للتعليم الطبى فى مصر.. آليات التغيير فى التعليم الطبى فى مصر.. التعليم الطبى عبر الحدود.. دور ملف الطالب فى المنهج المطور.. إعادة هيكلة النظام الصحى فى مصر.. دور كلية الطب فى مكافحة فيروس سى.. المخلفات الطبية والاليكترونية.. مشكلة ختان الإناث فى مصر.. دور الطب فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.. مستقبل البحث العلمى ومصادر تمويله.