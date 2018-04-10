الحكومة السودانية تتسلم دعوة للقاء الحركات المسلحة الدارفورية في برلين 16 أبريل

قال الدكتور أمين حسن عمر ممثل الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، إن الحكومة تسلمت الدعوة للقاء الحركات الدارفورية بالعاصمة الألمانية برلين يومي 16 و17 من أبريل الجاري.



وكشف عمر -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- عن وصول الدعوة للحكومة للقاء الحركات، مبينًا أن ممثلين للحكومة سيلتقون ممثلي الحركات ويستمعون إليهم.



وحول حديث مجلس السلم والأمن الإفريقي وعزمه اتخاذ تدابير لازمة للتعامل مع الحركات المسلحة حال رفضها اللحاق بعملية السلام، قال عمر إن المجلس مهمته التأكد من أن الحركات السالب لن تؤثر على استقرار الدول الأفريقية، مؤكدا أن المجلس يسير في الاتجاه الصحيح.



يذكر أن، السفير الألماني بالخرطوم، أولريش كلوكنر، أعلن في مارس الماضي، عقب لقائه مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم عن اتفاق مع الخرطوم لفتح النقاش مع الحركات المسلحة في دارفور، لتهيئة المناخ وإلحاق المعارضة بالحوار والمشاركة في وضع الدستور للتحضير للانتخابات المقبلة.