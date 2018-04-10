الشوط الأول.. ليفربول يتأخر أمام مانشستر سيتي بهدف بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق مانشستر سيتي مع فريق ليفربول بتقدم مان سيتي بهدف دون مقابل ، في مباراة الفريقين المقامة حاليا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وسجل المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس هدف التقدم للمان سيتي مبكرا في الدقيقة الثانية بعدما تلقى تمريرة من الجناح الانجليزي رحيم ستيرلنج.



ويشارك النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول في مباراة اليوم، في خط هجوم الفريق برفقة البرازيلي فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني.



ولم يظهر صلاح بمستواه المعهود في الشوط الأول ، وبدا عليه التأثر بالاصابة التي لحقت به ، بالاضافة الى تراجع مستوى فريق ليفربول بالكامل في هذه المباراة.



وسيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة بالكامل طوال أحداث الشوط الأول ، بهجوم كاسح على مرمى ليفربول ، الذي ظهر بشكل متواضع للغاية.



وأهدر لاعبو مانشستر سيتي عدة فرص سهلة للتسجيل وكانوا قريبين جدا من تسجيل أكثر من هدف.



وطالب لاعبو مانشستر سيتي بالحصول على ركلتي جزاء خلال أحداث الشوط الأول ، بعدما تعرض الثنائي ليروي ساني وجابرييل خيسوس لخشونة من مدافعي ليفربول داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة أمر بمواصلة اللعب.



وفي الدقيقة 40 كاد بيرناردو سيلفا أن يسجل هدفا ثانيا لمانشستر سيتي ، ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم، وفي الدقيقة 43 سجل ليروي ساني هدفا لمان سيتي ، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم مان سيتي بهدف نظيف.



وشهد الشوط الأول خشونة كبيرة من لاعبي الفريقين ، حيث أخرج الحكم الإسباني البطاقة الصفراء خمس مرات ، بواقع 3 بطاقات للاعبي ليفربول، وبطاقتين للاعبي مان سيتي.



يذكر أن ليفربول فاز في لقاء الذهاب على ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة.