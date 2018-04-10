طفل الأقصر الكفيف حفظ القرآن الكريم وتعلم طريقة برايل.. فيديو

رغم فقدانه لنعمة النظر منذ نعومة أظافره، استطاع أن يكون مثالا للفخر والإعجاب من قبل أهالي قريته ووسط شيوخ علماء الإسلام بمصر استطاع الطفل "أحمد محمد النوبي" 12 عاما طالب بالصف السادس الابتدائي، بالمعهد الأزهري بقرية “أبودغار” جنوب الأقصر، أن يتمكن من حفظ القرآن الكريم وحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.



يقول "أحمد" إنني لم أشعر أبدا بأن لدي نقصا لأننى كفيف، ولكننى سعيد جدا لأن الله أعطاني الإرادة والقوة لحفظ القرآن الكريم، مضيفا أنه بدأ فى حفظه منذ الثالثة من عمره وذلك عن طريق قنوات القرآن الكريم بالتليفزيون وأيضا عن طريق المصحف الناطق الذى جلبه إليه أحد أقاربه من المملكة العربية السعودية.



وأوضح "أحمد" أن شقيقته الكبرى "جهاد" أيضا كفيفة وهى التى ساعدته كثيرا وهى من علمته القراءة بطريقة برايل رغم عدم وجود مدرسة ببلده خاصة بالمكفوفين تستطيع تعليم هذه الطريقة، أيضا أختى الصغري كانت تقوم مراجعة دروسي معى حتى لا يفوتنى درسا واحدا.



وأضاف "أحمد" أن حلمه كبيرا جدا فهو يتمنى أن يصبح قارئا مشهورا مثل كبار قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، مشيرا إلى أنه يملك أيضا صوتا جميلا لتلاوة القرآن الكريم.



وطالب "أحمد" المسئولين بإنشاء مدرسة خاصة لرعاية المكفوفين بقرية بمركز أرمنت وتعليم طريقة برايل.

