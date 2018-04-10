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الأرصاد: طقس الأربعاء لطيف والعظمى بالقاهرة تسجل 29

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:49 م
الارصاد الجوية -
الارصاد الجوية - ارشيفية
محمود نوفل
أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدا الأربعاء لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا بارد ليلا.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها: تقل الرؤية في الشبورة المائية وتكون كثيفة على بعض الطرق صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأبيض والأحمر، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء:
القاهرة 16- 29
الإسكندرية 15 - 27
شرم الشيخ 21 - 28
الغردقة 19 - 29
الأقصر 17 - 33
أسوان 19 – 34

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