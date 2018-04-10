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أخبار العالم

مؤسس «فيس بوك» يكشف حقيقة دفع رسوم مقابل منع بعض الإعلانات

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:00 م
صدى البلد
شريف سيد
أكد المدير التنفيذي لشركة فيسبوك الأمريكية، مارك زوكربيرج، أن "فيس بوك" سيظل مجانا لكافة شعوب العالم، وذلك في نفي لبعض الشائعات التي تحدثت عن احتمالية فرض رسوم على مستخدمي الفيسبوك لمنع ظهور الإعلانات غير المرغوب فيها.

وقال مارك، خلال جلسة الاستماع في الكونجرس الأمريكي، إن مستخدمي فيس بوك لديهم الحرية في التحكم بالإعلانات، كما يمكنهم إيقافها، ومنع أي معلومات من جهات خارجية.

وأضاف مارك: "لنكن واضحين، نحن لا نقدم أي عرض اليوم إلى الناس لدفع أموال مقابل عدم مشاهدة الإعلانات".


جاء ذلك خلال جلسة الاستماع في الكونجرس الأمريكي حول قضية تسريب بيانات الملايين من مستخدمي الفيسبوك حول العالم.

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