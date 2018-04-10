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رياضة

«سيدات سلة الأهلي» يفوز على الزهور في الدوري

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، على نظيره الزهور بنتيجة 49-72، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر.

قدمت لاعبات الأهلي أداءً قويًا في لقاء اليوم، تحت قيادة الكابتن إيهاب الألفي، ونجحن في استعادة الانتصارات من جديد بعد التعثر أمام سبورتنج، الجمعة الماضي.

وتستعد سيدات السلة لمواجهة سموحة، الجمعة المقبل، على صالة الشرقية للدخان، في إطار منافسات دوري السوبر، الذي يتصدر الأهلي قمة ترتيبه.

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