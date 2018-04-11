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حوادث

اليوم.. محاكمة «دومة» بأحداث «مجلس الوزراء»

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:01 ص
أحمد دومة
أحمد دومة
قسم الحوادث
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

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