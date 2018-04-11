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حوادث

اليوم.. محاكمة سيدة و3 عاطلين في قتل طليق الأولى

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:00 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
عمرو المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة ربة منزل و3 عاطلين؛ لاتهامهم بقتل طليق الأولى، بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" عليه؛ بسبب خلافات مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن بلاغًا ورد لرئيس مباحث قسم شرطة الحدائق، من مستشفى الدمرداش، يفيد باستقباله "محمد. ي" 30 سنة- صاحب شركة عطور، وتوفي إثر إصابته بحروق كاوية في أماكن متفرقة بجسده، حيث تبين من مناظرة جثته وجود حروق وتشوهات بالوجه والصدر والذراعين.

وبانتقال رجال الأمن وسؤال شهود الواقعة قرروا أنه عقب خروج المجني عليه من مقر الشركة مِلكه؛ ألقى شخص "غير معلوم" مادة كاوية عليه، ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

تم التحفظ على جركن به آثار لمادة كاوية بمحل الواقعة، وتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين المجني عليه وطليقته "آية ع ف" 26 سنة- ربة منزل، والسابق اتهامها في القضية رقم 10859 لسنة 2016 العجوزة "سرقة متجر"، وأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وأن سالفة الذكر وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع كل من "محمد. خ" وشهرته "محمد بخة" 26 سنة- عامل بسوق العبور، و"فاروق . ر" 25 سنة- موظف بشركة المياه والشرب، "مصابا بحروق في الوجه والذراعين والرقبة والصدر".

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكورين؛ أمكن ضبطهم.

وخلال التحقيقات، قالت المتهمة: "عقب انفصالي عن المجني عليه؛ رفض تسليمي مستحقاتي المالية من «مؤخر صداق، وقائمة منقولات تُقدر بحوالي 350 ألف جنيه»؛ فقررت الانتقام منه، واستعنت بالمتهم الثاني الذي تربطني به علاقة عاطفية".

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