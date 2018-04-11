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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة المطربة بوسي لإصدارها شيكات بدون رصيد

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:38 ص
المطربة بوسى
المطربة بوسى
عمرو المصري
تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد بهجت، محاكمة المطربة بوسى، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد.

كانت المطربة بوسى، قد طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها فى 5 قضايا بملايين الجنيهات، حيث حضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعى لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

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