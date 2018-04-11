ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة 13 متهماً في أحداث الهروب من سجن المستقبل

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، محاكمة 13 متهمًا فى قضية الهروب الكبيرمن سجن المستقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.

وكان المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية ومن ساعدهم فى عملية الهروب، والتى وقعت أحداثها خلال أكتوبر قبل الماضى، والتى تم خلالها استشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.

والمتهمون هم "أحمد شحاتة محمد " والمتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس وعودة درويش علي تنظيم أنصار بيت المقدس و وصلاح سعيد لافى تنظيم أنصار بيت المقدس وياسر عيد زيد وعوض الله موسى علي وأحمد يونس محمد وإبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم وعويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض وياسر محمود محمد المزينى وحسين عيد عودة أبوزينة وكمال عيد عودة أبو زينة و فايز عيد عودة الله أبوزينة وعبد الله سعيد سعد لافى.

ترشيحاتنا

عاصفة تضرب أكبر مدن نيوزيلندا وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: روسيا تمارس حق الفيتو لرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا.. ورئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة.. ومعتز الدمرداش يرقص على الهواء

كلوب يتحدث عن مسيرة ليفربول الناضجة في دوري الأبطال

«هو ده».. طارق علام يعرض حكاية «محامي مع إيقاف التنفيذ».. صور

تحذيرات أوروبية من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة

«الشاطر» يكشف سبب استبعاد الزمالك لـ حازم إمام ومحمد إبراهيم من مباراة الاتحاد

شاهد.. ماذا قال «هنيدي» عن محمد صلاح

الشاطر: مذبحة بيضاء ورحيل جماعي لنجوم الزمالك بنهاية الموسم

الطريقة الصحية لتبخير بشرتك وتخلصها من السموم

أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو

الإفتاء: «الإسراء والمعراج» امتحان لقوة إيمان المسلمين

رئيس الأرجنتين: ميسي سيثأر من سداسية إسبانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

شاهد.. لاعبو روما يحتفلون بإقصاء برشلونة من دوري الأبطال بطريقة خاصة
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: روسيا تمارس حق الفيتو لرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا.. ورئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة.. ومعتز الدمرداش يرقص على الهواء
بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني
تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟