اليوم.. محاكمة 13 متهماً في أحداث الهروب من سجن المستقبل

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الثانية"، اليوم الأربعاء، محاكمة 13 متهمًا فى قضية الهروب الكبيرمن سجن المستقبل.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.



وكان المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية ومن ساعدهم فى عملية الهروب، والتى وقعت أحداثها خلال أكتوبر قبل الماضى، والتى تم خلالها استشهاد الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.



والمتهمون هم "أحمد شحاتة محمد " والمتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس وعودة درويش علي تنظيم أنصار بيت المقدس و وصلاح سعيد لافى تنظيم أنصار بيت المقدس وياسر عيد زيد وعوض الله موسى علي وأحمد يونس محمد وإبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم وعويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض وياسر محمود محمد المزينى وحسين عيد عودة أبوزينة وكمال عيد عودة أبو زينة و فايز عيد عودة الله أبوزينة وعبد الله سعيد سعد لافى.

