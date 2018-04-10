جورج وسوف: لا يمكن لأغنية تلخيص مشواري وليس لدى خلافات فنية.. شيرين عبد الوهاب صوت جميل.. والجمهور أعطاني أكثر مما أستحق

طابا مدينة غالية على كل العرب

هتافات "أبو وديع" تسعدنى وأنصح الشباب الابتعاد عن التدخين

قدم النجم الكبير جورج وسوف حفلا غنائيا ضخما فى مدينة طابا، استقطب خلاله جمهورا عريضا حرص على القدوم إلى مصر من شتى أنحاء الوطن العربي للاستمتاع بصوته الرخيم وتفاعله مع هتافاتهم بحياته.وقد أكد وسوف فى حواره مع "صدى البلد" أنه يستمتع بالتواجد فى هذه البقعة الغالية على قلوبنا جميعا كعرب، مشيرا خلال حواره مع "صدى البلد" إلى أنه يقدر كل مصرى محب له ولفنه.وأضاف: مصر بلد الكرامة، وهو البلد الذي أعتزّ بالغناء دائمًا فيه، وأتمنى أن أزور طابا مرة ثانية وأغني فيها لأنني استمتعت بالغناء مع تلك الجماهير الغفيرة التي جاءت من مختلف الدول والمدن العربية.وحول هتافات المعجبين التى لاحقته أثناء حفله الأخير قال: "رزقني المولى بأفضل جمهور، ومن أجمل لحظات حياتي حينما أستمع إلى هتافهم بنحبك يا أبو وديع، فحب الناس هى نعمة أحمد الله عليها كل يوم".أما حول غناء بعض المطربين المصريين لأغنياته بين الحين والآخر، شدد على حبه للجميع وعدم وجود خلافات بينه وبين أى مطرب على الساحة سواء كبير أو صغير، مضيفا أنه استمع للمطربة شيرين عبد الوهاب تغنى له فى أكثر من مناسبة، وأثنى على إحساسها وصوتها الجميل.أما عن أحداثه الفنية أشار أبو وديع إلى أنه في الفترة المقبلة، قال إنه سيقدم عددا من الأغنيات الجديدة "السينجل" وسيتم طرحها على الإنترنت، وليست في إطار ألبوم، موضحا أن الإتجاه كله يجرى حول مواقع التواصل الاجتماعي.وشدد "سلطان الطرب" على أن طرح الألبومات هذه الأيام لا يجنى نسب استماع كبيرة، لأن الجمهور أصبح يستمع للأغنيات علي اليوتيوب وصفحات النجوم علي السوشيال ميديا لأنها أسرع.وحول إمكانية تقديمه لأغنية تلخص حياته ومشواره الفنى الحافل، فقال إن مشواره يتعدى الـ40 عاما ولا يمكن لأى أغنية أن تسرد ما عاشه من لحظات نجاح يفتخر بها.أخيرا حرص المطرب الكبير على توجيه نصيحة لمحبيه من الشباب بالابتعاد عن التدخين، وعدم تقليده فى العادات السيئة حفاظا على صحتهم.