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حوادث

حبس المتهمين بخطف عاملين وإكراههما على توقيع إيصال أمانة بالبساتين

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:31 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
أحمد زهران
أمرت نيابة البساتين، بحبس عاملين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، اختطفا 2 آخرين وقاما باحتجازهما بشقة وإجبارهما على التوقيع على إيصال أمانة بسبب خلافات مالية بينهما. 

كان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغاً من مصمم جرافيك بتلقيه اتصالاً تليفونياً من عاملين أخطراه خلاله باستدراج شقيقه وصديقه لمسكنهما واحتجازهما وإكراه شقيقه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لوجود خلافات مالية فيما بينهم. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بمسكنهما وبصحبتهما المجنى عليهما وبحوزتهما المجني عليهما وإيصال أمانة مُذيل بتوقيع شقيق المبلغ. 

واعترفا بارتكاب الواقعة، وقرّر أحد المتهمين أنه نظرًا لسابقة قيامه بتسليم 35 ألف جنيه لاستثمارها في مجال المقاولات، إلا أنه ادعى خسارة المبلغ وماطله في ردّه، الأمر الذي أثار حفيظته، فخطط لارتكاب الواقعة.

استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه وقام بالاتصال بشقيق المجنى عليه بدعوى مقابلته بميدان التحرير لتسوية تلك الخلافات، وحال حضوره وبصحبته صديقه (المجني عليه الثاني) استدرجهما لمسكنهما واحتجزاهما وأكرها المجني عليه الأول على التوقيع على إيصال الأمانة المضبوطة بحوزتهما.

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