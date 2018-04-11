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حوادث

تجديد حبس 4 أفراد استدرجوا «سائق تاكسي» وسرقوه في مدينة نصر

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:31 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
عمرو المصري
أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، بتجديد حبس 4 عاطلين 15 يومًا، لاتهامهم باستدراج سائقي التاكسي وسرقته بالإكراه في مدينة نصر.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان تلاحظ لهم تجمع بعض الأهالي وباستبيان الأمر تم التقابل مع كل من على «ج، 47 سنة، سائق» قائد السيارة تاكسي و«سيد ش، 36 سنة»، موظف بشركة المقاولون العرب وقائد السيارة رقم «ص ر ع 6689».

وبسؤالهما قرر الأول بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بمحل الواقعة استوقفه «محمد أ، 25 سنة»، عامل رخام وطلب منه توصيله الى قرية الغمازة بالصف في محافظة الجيزة بالطريق الإقليمي وأثناء ذلك تصادف مرور قائد السيارة الثانية والذى فور مشاهدته للمذكور قام بالنزول من السيارة قيادته وامسك به مدعيا أنه سبق، وأن قام بسرقة سيارته بالإكراه بالاشتراك مع آخرين.

وبسؤال الثاني قرر أنه بتاريخ 28 /3 /2018م استدرجه المتهم المضبوط إلي قرية غمازة التابعة لمركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة بدعوى توصيله، وعند وصوله فوجئ بعدد ثلاثة أشخاص آخرين قاموا بالاستيلاء على سيارته بعد تهديده بسلاح ناري "طبنجة" ثم ساوموه على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه ودفعها واسترد سيارته.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من «إيهاب م، 37 سنة»، عامل رخام و«على ع، 40 سنة»، عامل، و«عيد ش،25 سنة»، عاطل وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسلاح الناري «طبنجة تركي» المستخدم فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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