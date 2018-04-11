تجديد حبس قهوجي مزق جسد مالك مطعم في مشاجرة بالمرج

أمر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، بتجديد حبس قهوجى، 15 يومًا، مزق جسد مالك مطعم بسلاح أبيض، أثناء مشاجرة بسبب بيع الثاني المشروبات للزبائن، مما قلل جلوسهم علي المقهى.





بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج إخطارا من المستشفى بوصول "عامد ع" صاحب مطعم، مصاب بنزيف فى المخ وجروح فى أنحاء متفرقة من جسده نتيجة طعنه بآلة حادة ولا يمكن استجوابه بسبب سوء حالته.





وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم "على ا" يملك مقهى بجوار مطعم يملكه المجنى عليه، حيث اشتكى المتهم من تقديم المجني عليه المشروبات الساخنة والباردة للزبائن، مما قلل من جلوس الزبائن على المقهى وطلب المتهم من المجنى عليه أن يكتفى بتقديم الطعام فقط ولا يقدم مشروبات للزبائن.



